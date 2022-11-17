تنفيذ التشطيبات النهائية بمحور كوبري طما على النيل في أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة تفقدية بمركز الغنايم، أعمال التشطيبات النهائية لمحور كوبري طما العلوي على النيل بنطاق مركز الغنايم، وكذلك أعمال تغطية ترعة الغنايم، وتمهيد الطريق، لاستكمال ربط المحور بالطريق الصحراوي الغربي.

تغطية ترعة الغنايم

وتفقد المحافظ أعمال تغطية ترعة الغنايم وتمهيد الطريق الرابط بمحور كوبري طما، والمار بمركز الغنايم، واستمع إلى شرح من المهندس المنفذ للمشروع مشيدًا بمستوى الأعمال التي يُجرى تنفيذها.

وأكد المحافظ أهمية محور كوبري طما، والذي يعتبر أحد أهم شرايين الطرق والكباري التي يجري تنفيذها بمحافظات الصعيد ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ربط غرب وشرق النيل

ولفت «سعد» إلى أهمية المحاور التي يُجرى تنفيذها بالمحافظة، لربط الشرق إلى الغرب، وتسهيل عملية نقل التجارة والبضائع بين المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن المحور سيساهم في ربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي حتى الطريق الصحراوي الغربي بطول 40 كم وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وذكر أن المحور يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ويربط بين الطريق الصحراوي والزراعي الشرقي بأسيوط وبين الزراعي والصحراوي الغربي بسوهاج.