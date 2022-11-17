توزيع 10 أطنان لحوم من صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تخصيص 10 أطنان لحوم من صكوك الإطعام خلال شهر نوفمبر الجاري، مقدمة من وزارة الأوقاف للمحافظة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

الأسر الأولى بالرعاية

وكلف محافظ أسيوط بتشكيل لجنة من المحافظة والأوقاف والتضامن الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توزيع اللحوم علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة، من خلال الجمعيات الأهلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لضمان وصول صكوك الإطعام إلى مستحقيها من المتعففين والفقراء، مطالبًا بأن تتم عملية التوزيع من خلال قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة بالتضامن الاجتماعي ضمانًا لمزيد من الشفافية ووصولها للمستحقين مشددًا على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة الضوابط عند عملية التوزيع.

تخفيف العبء علي الأسر

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا في التخفيف على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، في إطار من الود والحب والاحترام.

10 أطنان لحوم من صكوك الإطعام

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عاصم محمود قبيصي، أن الوزارة خصصت لمحافظة أسيوط 10 أطنان من لحوم صكوك الإطعام لشهر نوفمبر، تصل على دفعات، وصل منها 4 أطنان يتم تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لتوزيعها بمعرفة التضامن والأوقاف وفقًا للكشوف المرسلة من مديرية التضامن.

وأشار مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن المديرية بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ستقوم بتوزيع تلك اللحوم على المستحقين بالقرى والنجوع وفقًا للكشوف المعتمدة لافتًا إلى توجيهات محافظ أسيوط بضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين وأننا جميعًا في خدمتهم وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع.