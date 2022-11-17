السجن المشدد 5 سنوات لبائع خضار قتل عاملا في مشاجرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي محمد عبدالمطلب، بالسجن المشدد 5 سنوات لبائع خضار في الإسكندرية، اتهامه بقتل عامل خلال مشاجرة.

وصدر حكم جنايات الإسكندرية في القضية رقم 4013 لسنة 20،22 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين المتهم والمجني عليه، ما أدى الي إصابة المجني عليه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإسعافه، إلا أنه توفى.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات سابقة بين المتهم «م.ن.م»، بائع خضار، وبين المجني عليه «إ.خ»، عامل، وفي يوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية، وعلى إثرها أشهر كل من المتهم والمجني عليه أسلحة بيضاء في مواجهة الآخر.

طعنة في الصدر

وتطورت المشاجرة إلى التعدي بالأسلحة بينهما إلى جريمة قتل، حيث طعن المتهم المجني عليه طعنه بالصدر أودت بحياته.

وحُرر محضر بالواقعة، وسلم المتهم ذاته إلى قسم الشرطة، وبالعرض على النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.