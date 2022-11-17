حزب الوفد يعلن فتح باب الترشح لعضوية اللجان النوعية

قرر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، فتح باب الترشح للأعضاء الرغبين في الانضمام إلى اللجان النوعية، لتقديم طلبات مرفق بها السيرة الذاتية للعضو، على أن تتضمن خبراته وإنجازاته إلى مكتب رئيس الحزب، استعدادا لعرض الترشيحات على المكتب التنفيذي للحزب في أول اجتماع له بعد تشكيله.

وقال يمامة في بيان صحفي، إن استقبال الطلبات سيكون تمهيدا لإصدار قرار بتشكيل اللجان النوعية للحزب، مشددا على عدم جواز تقدم العضو لأكثر من لجنة واحدة، فيما يستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوعين، كما أعلن رئيس حزب الوفد دعوة الهيئة العليا الجديدة إلى الانعقاد الخميس المقبل، في مقر الحزب الرئيسي، لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.