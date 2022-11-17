الحكومة تؤكد أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص في تشغيل حديقتي الحيوان والأورمان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض المخططات الخاصة بتطوير حديقتي الحيوان، والأورمان في الجيزة، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي الوزارتين، وممثلي شركات التحالف.

ونوّه رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، بأهمية تنفيذ مشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة، لما له من دور فى تعظيم الاستفادة من مقوماتهما، وإعادة إحيائها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء تُعد متنفسًا للمواطنين الزائرين لها من مختلف مناطق الجمهورية، وخاصة حديقة الحيوان التي تُمثل جزءًا من موروثنا الترفيهي على مدار أجيال.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه خلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير الأصول المملوكة للوزارة من حدائق ومتنزهات، خاصة المتواجدة منها فى نطاق القاهرة الكبري، كحديقتي الحيوان، والأورمان بالجيزة، مع تأكيد أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص؛ للمشاركة في تنفيذ أعمال الإدارة والتشغيل، لافتًا إلى أنّ ما تم تقديمه من عروض فى هذا الصدد بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم بشأن أعمال التطوير لتلك الحديقتين.

وأكد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنّ الاجتماع تناول المخططات الخاصة بتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، بما يضاهي نظيرتهما العالمية.

وتمت الإشارة إلى المقترحات المقدمة من تحالف يضم مجموعة من الشركات لتطوير وتشغيل وإدارة حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، وما تتضمنه من أعمال لاعادة إحيائهما، حيث تم استعراض الوضع الحالي للحديقتين، وما بهما من مبان أثرية وتاريخية، ومساحات خضراء، والمقترحات الخاصة بالمحافظة على المباني الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء، وكذا المناطق التجارية، إلى جانب التصميمات الخاصة بمنطقة البلازا، وغير ذلك من المناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقتين.

واستعرض الاجتماع، بعضاً من التصميمات المقترحة لتطوير كل من المناطق الترفيهية، ومنطقة أمريكا، ومنطقة الخيمة الشبكية، ومنطقة المخيم البيئى، في حديقة الأورمان، كما تم استعراض التصميمات المقترحة لمنطقة البلازا الرئيسية، ومنطقة أفريقيا، والمنطقة الآسيوية، ومنطقة الكائنات البحرية، والمنطقة المصرية، وذلك بحديقة الحيوان بالجيزة.