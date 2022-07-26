«حديقة الحيوان» تستنكر إهداء كارول سماحة «أسد» في عيد ميلادها: جديد علينا

عقب الدكتور محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على إهداء الملحن محمد رحيم المطربة كارول سماحة «أسد» هديه في عيد ميلادها، إذ ذكر أنه طبقًا لقانون الزراعة وقانون وزارة البيئة، فإن حيازة الحيوانات المفترسة والبرية، يجرم بالقانون، وممنوع حيازتها إلا بترخيص، ويتم تحرير محضر لأي بلاغ عن حائز هذه الحيوانات، مستنكرًا حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في البيوت، «ده شيء جديد علينا»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN».

صورة الفنانة كارول سماحة مع الأسد مخالفة

أضاف «رجائي»، في مداخلته مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الأسد عندما يكبر، يتحول لحيوان مفترس، ويضطر مقتنيه للتخلص منه بطريقه غير شرعية، معتبرًا أن صورة الفنانة كارول سماحة مع الأسد مخالفة، وتعرض الحائز لها للعقوبة، مناشدًا الفنانة بالتخلص منه بطريقة مشروعه وقانونيه بتسليمه لحدائق الحيوان، والحدائق تستقبل هذه الحيوانات وتقوم بعمل حجر صحي لها للتأكد من سلامتها وضمها لحيوانات الحديقة، منوهًا بأنه تم عمل حجر لاستقبال القرود والنسانيس في ظل انتشار مرض جدري القرود للتخلص منها بشكل آمن.

الملحن محمد رحيم يهدي كارول سماحة أسد

وأهدى الملحن محمد رحيم، أسد للنجمة كارول سماحة، كهدية غريبة يوم عيد ميلادها، إذ نشرت كارول فيديو لها عبر حسابها على «تويتر»، وهى داخل الأستوديو وتحمل أسدًا صغيرًا، وقالت في الفيديو «أغرب هدية حصلت عليها يوم عيد ميلادي من محمد رحيم أسد صغير»