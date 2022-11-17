ضبط 2 طن زيوت مستخدمة قبل إعادة تكريرها وبيعها في الجيزة

شنت محافظة الجيزة، من خلال أجهزة مركز ومدينة الصف وإدارات التموين والبيئة، حملة تفتيشية على الأنشطة التجارية بنطاق المركز، ضبطت خلالها سيارة محملة بحوالي 2 طن من زيوت الطعام المستخدمة بالمنازل والمطاعم، والتي يعاد تكريرها وتعبئتها وطرحها للجمهور مجددا، أو بيعها للمطاعم، ما يمثل خطراً داهما على صحة وسلامه المواطنين.

التحفظ على السيارة

ياتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التموينية، وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق، وضبط المحال والمنشآت والأنشطة المخالفة، حفاظاً على سلامة المواطنين، وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين.

وتم التحفظ على السيارة، بمتابعة من العميد علي عبد الله رئيس مركز ومدينة الصف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.