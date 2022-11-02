محافظة الجيزة: ضبط 2399 قضية تموينية بإجمالي 743 طنا خلال شهر

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين، من ضبط 2399 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 743 طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

حملات مكثفة للرقابة على المنشآت التجارية

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة، من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 58 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات نحو 439 طنًا و28 ألف لتر عبارة عن حلوى المولد وكيماويات زراعية وزيوت طعام وأرز ومصنعات لحوم واسماك وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي ومخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط 928 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 65 طن دقيق، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط 9 قضايا تموينية للاستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 53 طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة، تم تجميعها والاستيلاء عليها.

كما تم ضبط 1375 قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 12 قضية لحجب السلع والتي ضمت دقيق وسجائر وسكر ومكرونة وارز وسمن وسجائر بإجمالي مضبوطات 183 طنًا.