وزيرة التعاون الدولي: يجب زيادة التكامل الخاص بالعمل المناخي الحضري

تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بالشكر للحضور في قمة المناخ على الجهود التي بذلت منذ انطلاقها وورش العمل الاستشارية التي كانت في شهر يوليو بالقاهرة والتي استهدفت للوصول لمبادرات، داعية للاستمرار بنفس التعاون الذي يشمل كل أصحاب المصلحة وممن يمثلون كل القطاعات، شارحة أن انعقاد الاجتماع الوزاري في حد ذاته يعني وجود إرادة سياسية في البلاد، ووجود أولوية بالقضية الخاصة بالعمران في مواجهة التغيرات المناخية.

ودعت المشاط خلال حديثها في الاجتماع الوزاري الأول حول التحضر والتغير المناخي، ضمن فاعليات قمة المناخ، المنعقدة بشرم الشيخ، لمزيد من التعاون الدولي الذي يشمل أصحاب المصلحة مع العمل الخاص بدعم أهداف اتفاقية باريس، والأمر الأساسي هو التأكيد على الحالة الطارئة والملحة والقضايا المشتركة التي نستطيع أن نعمل معها جميعا وبشكل متسق.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه يجب زيادة التكامل الخاص بالعمل المناخي الحضري ومساهماته وتقوية الالتزامات والأعمال الخاصة بالحكومات المحلية في مواجهة التغيرات المناخية، والبناء على الإجراءات والنتائج والتأكيد على أن كل الأنشطة قد تم تفعيلها وأن هناك فهما فنيا، ومعالجة نقص الوصول للتمويل والعدالة، والحصول على العمل التمويلي الخاص، والذي يشمل المجتمعات المحلية باعتبارها مقاربة أساسية لتنفيذ اتفاقية باريس وأن يكون هناك عمل مرتبط بكل الحكومات وهذا يؤكد على التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالمبادرة الثالثة باعتبارها ركيزة لاجتماعات الكوب المقبلة.