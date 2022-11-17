منسق «حياة كريمة» بالقنطرة شرق: الكهرباء امتدت لـ90 كيلومترا في عمق سيناء

قال المهندس عصام يوسف، منسق مبادرة حياة كريمة في مركز ومدينة القنطرة شرق، إنّه تمّ خطوط الكهرباء لـ90 كيلومترا في عمق سيناء خلال مشروعات المؤسسة؛ لتطوير قرى القنطرة شرق بالمرحلة الأولى.

وأضاف يوسف، لـ«الوطن»، أن عمليات التطوير ورفع البنية التحتية في القرى بدأت من قرى الأبطال، والتقدم شرق قناة السويس وصولًا إلى قرية جلبانة على الحدود مع محافظة شمال سيناء.

وتابع: «أهالي مدينة القنطرة شرق أنفسهم يحسدون قرى القنطرة على ما تم فيها من إعمار وإعادة بناء لكل المجمعات الخدمية، ورفع كفاءة شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات وشبكات المياه».

يوسف: المواطن سيحصل علي الخدمات في كل قرية

وقال المهندس عصام يوسف، إنّ حياة كريمة اعتمدت في مشروعاتها في قرى القنطرة شرق على إنشاء كل الخدمات داخل قرية؛ لتصبح مستقلة بذاتها لعدم تحمل المواطن عبء الانتقال من وإلى المدينة أو إلى مدينة الإسماعيلية.

وأضاف: «كل قرية بها مبني للخدمات الحكومية به كل المصالح إلى جانب إنشاء مكاتب للبريد، وسنترال رئيسي، ومكاتب لشركة الاتصالات بالتزامن عملية التطوير وإطلاق مصر الرقمية».

وأكد يوسف إنهاء ما يقرب من 98% من كل المشروعات التي أنشئت، وافتُتح بعضها تجيريبيًا، خلال الأيام الماضية، تمهيدا لافتتاحها رسميًا، خلال الأشهر القليلة المقبلة.