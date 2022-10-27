«حياة كريمة» تعيد الحياة لقرى شرق قناة السويس.. خطوط كهرباء ومياه ومدارس

تغيير إيجابي ملحوظ طرأ على قرى شرق قناة السويس، بعد أن نجحت مؤسسة «حياة كريمة» في إنهاء مايقرب من 90% من مشروعاتها في مدينة القنطرة شرق، أول المدن في سيناء، في أولى خطوات التنمية التي وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى لبناتها خلال السنوات القليلة الماضية.

بنية تحتية جديدة، ومرافق وخدمات شملت خطوطا للمياه والكهرباء والاتصالات ضمن مبادرة حياة كريمة، إضافة إلى إنشاء مدارس حكومية جديدة، وتطوير المستشفى المركزي، وإنشاء وحدات صحية على أعلى مستوى تابعة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية.

مواطنون: الحياة عادت عادت للقنطرة شرق.. وشكراً للسيسي

وقال سلامة عبد المجيد، أحد سكان مدينة القنطرة شرق، أنه على مدار عامين ماضيين تم إحياء المدينة بالكامل بكافة القرى والتوابع لها، من خلال مشروعات خدمية صحية وتعليمية وبنية تحتية لم تشهدها المدينة منذ عشرات السنين.

وأضاف لـ«الوطن»، بأن المبادرة وصلت كل قرية في مركز القنطرة، والتغيير وصل لكل بيت، خاصة أن هذه القرى كانت أكثر احتياجاً لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمدارس.

وقال «اللي عاش في قرى القنطرة شرق يعرف مدى الاحتياج للمياه لانقطاعها عن بعض المناطق لأيام عديدة، وعدم وجود المياه نهائياً في بعض المناطق، وانعدام أي وسائل للترفيه من مراكز الشباب او قصور الثقافة»، متابعاً «لو هنشكر الرئيس مش هيكفينا شكر لسنين».

وذكر محمد فريج، أحد سكان قرية «الأبطال» بشرق قناة السويس، أن مبادرة «حياة كريمة» أسست عددا من المدارس لزيادة عددها، ما خفف الحمل على الطلاب في السير لمسافات طويلة، إضافة إلى تأسيس وإنشاء وتطوير عدد من مراكز الشباب في القرى.

وتابع «مجهود الرئيس السيسي في قرى القنطرة كبير، وترك أثرا كبيرا في نفوس المواطنين الأكثر احتياجاً، خاصة لمعاناة أهل سيناء طوال السنوات الماضية».

نائب محافظ الإسماعيلية: استلام ابتدائي للمشروعات

وقال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والمكلف بمتابعة مشروعات حياة كريمة في الإسماعيلية، إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات الاستلام الابتدائي للمجمعات الحكومية التي أنشئت في القنطرة شرق، ضمن مشروعات تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأضاف «عصام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم عقد اجتماعات على مدار الأيام الماضية، شملت عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لكل مشروع وتوصيل المرافق من غاز طبيعي، وكهرباء، ومياه شرب، وصرف صحي، واتصالات للمنشآت الحكومية.

تطوير 16 قرية في القنطرة شرق وإنهاء 97% من المشروعات

وقال بيان رسمي لمؤسسة «حياة كريمة»، إن مشروعات التطوير في القنطرة شرق ضمت 16 قرية وتابعا، أبرزها قرية أم خشيب، والسلام والأبطال والتقدم وجلبانة والتوابع التابعة لهم.

وأشار البيان إلى الانتهاء من حوالي 97% من مشروعات التطوير، شملت نقاط الإسعاف والمدارس والنوادي الرياضية والمنشآت الحكومية، فيما تستمر أعمال البنية التحتية من خطوط مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.