ارتفاع أسعار الحديد عالميا لأعلى مستوى بعد قرارات الصين

سجلت العقود الآجلة لحديد التسليح ارتفاعا لتصل لأعلى مستوى لها في الشهر عند 3757 يوان صيني للطن، مستفيدة من إجراءات التحفيز وآمال تخفيف قيود كوفيد في الصين أكبر مستهلك.

وقال تقرير لمزود البيانات الاقتصادية «ترادينج إيكوموميكس»، إن هيئة تنظيم السندات الوطنية الصينية وسعت برنامج دعم تمويل رئيسي بقيمة 250 مليار يوان صيني للمطورين من القطاع الخاص في البلاد، بهدف مواجهة مشاكل الديون التي أعاقت الاستثمارات حيث واجه القطاع فترة من التخلف عن السداد بشكل قياسي.

تخوفات الركود ضغطت على الأسواق

وضغطت مخاوف الركود على الأسعار لتظل منخفضة بنسبة 30٪ عن ذروة مايو 2022، وعدل الاتحاد العالمي للصلب توقعاته للطلب العالمي لينكمش بنسبة 2.3٪ هذا العام، مقارنة بالتنبؤات السابقة بارتفاع 0.4٪.

من المتوقع أن يتم تداول الصلب عند 3508.76 يوان / طن متري بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين.

وأعلنت الحكومة الصينية تخفيف القيود الخاصة بفيروس كورونا والتي تسببت في إنعاش الطلب على خام الحديد، وأدى إلى زيادة السعر بنحو 20% في نوفمبر الجاري، وسط توقعات بالمزيد من الطلب الفترة المقبلة.

أسعار شحنات خام الحديد

وارتفعت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% من الحديد لتسليمها إلى ميناء تيانجين إلى 97 دولارًا للطن، وقد قالت بكين أنها ستقلص فترة الحجر الصحي لمن هم على اتصال وثيق بفيروس كورونا على الرغم من تحسن الحالات، مشيرة إلى تساهل غير معهود وعززت الآمال في إمكانية اتباع المزيد من الإجراءات لفتح الاقتصاد.