تخفيف القيود الصينية تنعش الطلب على خام الحديد عالميا

تسببت قرارات الحكومة الصينية بشأن تخفيف القيود الخاصة بفيروس كورونا في إنعاش الطلب على خام الحديد، وأدى إلى زيادة السعر بنحو 20% في نوفمبر الجاري، وسط توقعات بالمزيد من الطلب الفترة المقبلة.

تقليص فترة الحجر

وارتفعت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% من الحديد لتسليمها إلى ميناء تيانجين إلى 97 دولارًا للطن، وأعلنت بكين أنها ستقلص فترة الحجر الصحي لمن هم على اتصال وثيق بفيروس كورونا على الرغم من تحسن الحالات، مشيرة إلى تساهل غير معهود وعززت الآمال في إمكانية اتباع المزيد من الإجراءات لفتح الاقتصاد.

زيادة حادة في تكلفة الائتمان للمطورين

وسعت الدولة برنامج تمويل رئيسي للشركات العقارية بمبلغ 250 مليار يوان صيني لدعم بيع السندات في القطاع، بعد فترة من التخلف عن السداد أدت إلى زيادة حادة في تكلفة الائتمان للمطورين.

مع ذلك، لا تزال أسعار خام الحديد أقل بنسبة 40% من ذروتها في عام 2022، نتيجة مخاوف المتداولين من الركود وعدم اليقين بشأن الحكومة الصينية الجديدة.

وكانت أسعار مدخلات إنتاج الصلب شهدت تراجعا الفترة الماضية، حيث هبطت الخردة إلى 340 دولار للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، مقارنة بسعر 367 دولار للطن، في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، ومقارنة بنحو 371 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ومقارنة بنحو 373 دولار.

تراجع أسعار خام الحديد

وشهدت أسعار خام الحديد تراجعا طفيفا، إذ سجلت 92 دولار للطن، مقابل 94 دولار، في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، وهو السعر ذاته المحقق في الأسبوع الثاني، مقابل 96 دولار الأسبوع الأول من الشهر، ومقارنة بـ111 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس، ما يأتي بعد تراجع الأسعار بنحو 5 دولارات، إذ سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولار للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.