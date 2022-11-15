أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية

استمر استقرار أسعار الحديد والأسمنت، في الأسواق المصرية، اليوم، وفقًا لنشرة الأسعار الصادرة عن شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، الأمر الذي انعكس على السوق العقارية التي شهدت أيضًا استقرارا بمختلف المحافظات.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وشهدت الأسواق حالة من الهدوء وسط توافر الحديد والأسمنت، وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري 19476 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 1652 جنيهًا، وفقًا للنشرة السعرية الصادرة عن شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية.

وترصد «الوطن»، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها للمتابعين والقراء، حيث بلغ سعر طن الحديد في شركة عطية نحو 19000 جنيه، وهو نفس سعر شركات «المعادي، والكومي، وسرحان».

في حين ارتفع السعر بنحو 650 جنية في شركة حديد عز حيث سجل 19650، كما سجل سعر 19600 جنيه في شركة حديد بشاي، وبلغ سعره في شركة المراكبي 19550 جنيهًا، وفي شركة حديد العشري 19300 جنيه للطن، وحديد المصريين 19550 جنيهًا، وبلغ سعر طن حديد العتال 19550 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم

وسجل طن أسمنت وادي النيل سعر 1600 جنيه، والوطنية للأسمنت ببني سويف 1525 جنيها، والعربية للأسمنت 1618 جنيهًا، وشركة السويدي 1720وأسمنت قنا 1560 جنيها، وأسمنت النصر 1580 جنيهًا للطن، وفي أسمنت سيناء بلغ سعر الطن 1550 جنيها للطن الواحد، فيما سجل 1590 جنيهًا بشركة لافارج للأسمنت، و1620 جنيها في أسمنت حلوان.