سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في البنوك والمؤسسات المصرفية

ما زال التباين والتذبذب يسيطر على عمليات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في معظم المعاملات البنكية بالقطاع المصرفي المصري، مع نهاية التعاملات في ختام الأسبوع المالي.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

الاختلاف بين البيع والشراء، تتراوح بين قرش واثنين في البنوك العربية والأجنبية، لذا تستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك.

- سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، للشراء 29.06 جنيه، والبيع 29.18 جنيه.

- سجل المصرف المتحد، 28.93 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 29.31 جنيه.

- سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي 28.96 جنيه للشراء، و29.25 جنيه للبيع.

- بينما بلغ سعره داخل بنك مصر 28.92 جنيه للشراء، و29.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني أبو ظبي الإسلامي

- استقر الجنيه الإسترليني ببنك أبو ظبي الاسلامي، 28.00 جنيه للشراء، بينما البيع 28.20 جنيه.

- سجل فى بنك قناة السويس 28.96 جنيه للشراء، و29.21 جنيه للبيع.

- أعلنت شاشة الأسعار لحركة العملات دخل بنك CIB، شراء الإسترليني عند 28.97 جنيه، و29.31 جنيه.

- البنك المصري الخليجي، سجل 29.05 جنيه للشراء و29.32 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 28.93 جنيه للشراء، بينما البيع 29.31 جنيه.