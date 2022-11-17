سرقة 12 حاسوبا من مدرسة ابتدائية في الغربية

شهدت مدرسة شنرا البحرية الابتدائية التابعة لإدارة السنطة التعليمية، بمحافظة الغربية، قيام أحد اللصوص بسرقة 12 جهاز حاسب آلي، وهاردات مسجل عليها قاعدة بيانات المدرسة والحكومة الإلكترونية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بسرقة 12 جهاز كمبيوتر

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مٱمور قسم شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من مدير مدرسة شنرا البحرية الابتدائية، بسرقة بعض محتويات وأجهزة الكمبيوتر بالمدرسة، بلغت 12 جهاز حاسب آلي، بجانب هاردات مسجل عليها قاعدة بيانات المدرسة.

التحريات والمعاينة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، ومدير الإدارة التعليمية بالسنطة، إلى المدرسة محل الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمدرسة، وسؤال بعض العاملين فيها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، واستدعاء خفير المدرسة لاستجوابة.

الرأي القانوني

وقال إسلام سليمان المحامي، إن المادة رقم 318 من قانون العقوبات، نصت على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وإذا اقترنت بظرف من ظروف المشدد يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات، كما هو منصوص عليه فى المادة رقم 317.