«حاميها حراميها».. تفاصيل سرقة 20 شباكًا من مدرسة في حلوان وبيعها خردة

بخطوات سريعة يشوبها بعض التردد والخوف من الإقبال على تنفيذ فكرته الشنيعة، دلف إلى إحدى المدارس الكائنة بمنطقة حلوان، مستغلاً عمله بها كمسؤول عهدة، وذلك بعد أن حظي الطلاب بإجازة نهاية العام الدراسي وبقيت المدرسة فارغة تماماً، ما أسفر عن سرقتها من قبَل فرد من أفراد طاقم العمل بها.

تسلم عهدة مدرسة حلوان

وثقت إدارة المدرسة بالرجل الخمسيني، وسلمته عهدة المدرسة كاملة، لم يظن أحد أن هذا الشخص سيستغل مكانته في سرقة العهدة الواجب حمايتها من قبَله، مرت الأيام، واستمر على هذا الحال طوال فترتي الدراسة والإجازة، حتى دخل في ضائقة مالية لم يتمكن الخروج منها.

التعدي على حرمة المدرسة وسرقتها

«خان الأمانة» مقولة تعبّر عن حالة مسؤول العهدة بالمدرسة، بعد أن راودته نفسه في التعدي على حرمة المدرسة وسرقتها دون أن يرف له جفن، انتظر انتهاء الطلاب من تأدية امتحاناتهم لنهاية العام وخلوّ المدرسة من دعس الأقدام لتنفيذ خطته الخائنة.

سرقة 20 نافذة بأسلوب الخلع

في يوم الواقعة، ذهب مسؤول العهدة للمدرسة، لم يشك به أحد، خاصة أنه يعمل بها، واستأجر مركبة لحمل المسروقات «تروسيكل»، وخطا للداخل وكأنه لم يقدم على فعل بشع بحق مصدر رزقه، سرق ما يقرب من 20 شباكًا مستخدمًا أسلوب الخلع، وحملها للخارج دون أن يراه أحد.

الارتياب بحق مسؤول العهدة

ذهب لبيع المسروقات لعامل خردة وتحصل على مبلغها، عندما علمت إدارة المدرسة بأمر السرقة وارتيابها في حق مسؤول العهدة، تقدمت بشكوى بحقه، وتبين ارتكابه للواقعة.

بلاغ الشرطة بأمر السرقة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من مديرة إحدى المدارس، تقيم بدائرة القسم، باكتشافها سرقة «20 شباكًا خاصة بفصول المدرسة محل عملها»، واتهمت مسؤول العهدة بالمدرسة المشار إليها، مقيم بدائرة القسم، بتبديد العهدة المسلّمة إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمدرسة استولى على المسروقات بأسلوب «الخلع» والتصرف فيها بالبيع لدى عامل خردة، مقيم بدائرة القسم.