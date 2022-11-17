نقيب التمريض تكشف حصاد مشاركة النقابة في مؤتمر المناخ: إشادات دولية بالخدمة

كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعضو مجلس الشيوخ، عن حصاد مشاركة النقابة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، لافته إلى أن تلك المشاركة لم يسبق لها مثيل لهيئة التمريض بمصر لمؤتمر رفيع المستوى كمؤتمر المناخ.

مشاركة ايجابية لقطاع التمريض

وأشارت إلى أن مؤتمر المناخ COP27 شهد مشاركة ايجابية لقطاع التمريض على مستوى الجمهورية للمشاركة في مؤتمر المناخ، لافتة إلى اختيار نخبة متميزة من أفراد هيئة التمريض من المحافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل «بورسعيد، الأقصر، الاسماعيلية، وجنوب سيناء»، بالإضافة إلى كوادر تمريضية متميزة من خارج المنظومة تضمنت محافظات «الإسكندرية، الدقهلية، القاهرة»، وذلك لتقديم خدمة تمريضية وصحية متميزة لضيوف مؤتمر المناخ.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض إنه تم تأهيل الكوادر التمريضية المشاركة في مؤتمر المناخ قبل انطلاقه رسمياً بأربعة أشهر، وحرصت هيئة الرعاية الصحية ونقابة التمريض على توفير أفضل عناصر متميزة من التمريض ممن يجيدوا اللغات الأجنبية الأساسية ومنها الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والروسية وغيرها، كما تم اختيار الزي المناسب بشكل يليق بمنظومة التمريض في مصر.

الدفع بــ 150 ممرض وممرضة لدعم مستشفى شرم الشيخ

وأعلنت عن الدفع بــ 150 ممرض وممرضة من المحافظات المختلفة لدعم مستشفى شرم الشيخ الدولي والمستشفى الميداني بالتمريض بجانب القوى الأساسية الموجودة بها «100 ممرضة»، كما تم الاستعانة بنحو 35 ممرضًا ومشرفًا داخل المستشفى الميداني، لافتة إلى عقد دورات تدريبية تنشيطية لكيفية مواجهة الطوارئ والأزمات والتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضافت أن فرق التمريض المتميزة تعاملت مع العديد من الحالات الطبية التي استقبلها مستشفى شرم الشيخ الدولي، وقدموا خدمة طبية متميزة، كما شاركوا في المستشفى الميداني بدءً من تجهيزه وحتى استقبال الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، كما شاركوا في الخيم بالميادين الكبيرة لشرم الشيخ، والتي تستهدف القيام بتقييم شامل مجاني للسياح وذلك لتشجيع السياحة العلاجية في مصر، وإعطاء الإرشادات الصحية.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود، عن إشادة المشاركين في مؤتمر المناخ والمتلقين للخدمة الطبية بمستشفى شرم الشيخ الدولي بدور التمريض في المستشفى كاشفة عن مشاركتها في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء بشرم الشيخ في عدد من الجلسات النقاشية الهامة، حيث شاركت في المنطقة الزرقاء بجلسة حول أهمية دور القبالة في مصر، وكيفية تخفيض القيصريات، والمساهمة في تشجيع الولادة الطبيعية، بالإضافة جلسة أخرى في المنطقة الخضراء حول أهمية المستشفيات الخضراء والبيئة الصحية لجميع المواطنين المصريين، وكيفية مشاركة التمريض في التثقيف الصحي والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والنمط الأفضل للحياة والغذاء المتوازن.