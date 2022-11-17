«عنبة» يطلب الدعاء لوالدته بعد تعرضها لوعكة صحية: «مليش غيرك ربنا يشفيكي»

تعرضت والدة مؤدي المهرجانات «عنبة»، لوعكة صحية، ما جعله صورة لها، من داخل غرفة الكشف وهو يقبل رأسها وكتب عليها: «مليش غيرك يا أمي ربنا يشفيكي».

تقنين أوضاع مطربي المهرجانات

وكان «عنبة»، تواجد منذ حوالي شهر بمقر نقابة المهن الموسيقية في اجتماع تقنين أوضاع مطربي المهرجانات، ووقع على بعض التعهدات ومن بينها، عدم الغناء بفلاشة والالتزام بالغناء وراء فرقة موسيقية بها حد أدنى من العازفين.

آخر أعمال عنبة

يذكر أن آخر أعمال «عنبة»، هي أغنية «أون فاير»، مع عصام صاصا، حيث تخطت الـ2 مليون مشاهدة في 5 أيام، وهي من كلمات حازم وسوستة وألحان كيمو الديب.

وتقول كلمات الأغنية: «حياتي زى فيلم أحداثه هم ودور الضحية كان دوري.. ابن حلال مصفي طب مين في صفي أنا مش بحد أنا بطولي فاكر عمري ما أنسى في دماغي ليستا».