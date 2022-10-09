ليلة سقوط «عنبة» إمبراطور المخدرات بالغربية.. بائع البوظة كشف الوكر

سجل إجرامي مرعب، يحظى به «سيد. م» 38 سنة الشهير بعنبة، إمبراطور المخدرات في الغربية، سجله الإجرامي يشمل قائمة من قضايا السطو والمخدرات وحيازة السلاح، و3 أحكام بالسجن المؤبد، تشير الأحكام إلى رحلة هروب تمتد إلى سنوات نجح خلالها المتهم في الهروب من الشرطة ليحصل على أحكام بالسجن المؤبد واحدا تلو الآخر.

المتهم استعان بفريق إجرامي من المنوفية

في مزرعة بمنطقة زفتى بالغربية، وفي سرية تامة، يدير المتهم نشاطه من المزرعة، نقطة الانطلاق لتنفيذ جرائمه، بحسب تحريات الأجهزة الأمنية، وإمعانا في إخفاء نشاطه غير المتهم قبل 7 أشهر معاونيه ، حيث قام بطرد معاونيه القدامى، واختفى 3 أشهر، ثم استعان بـ4 جدد من المسجلين خطر من محافظة المنوفية.

بائع البوظة

بائع البوظة و13 ضابطا وفقا للتحريات والتحقيقات، فقد كون قطاع الأمن العام ومباحث الغربية فريقا أمنيا مكونا من 13 ضابط لتعقب المتهم، وعقب رصد معلومات عن اختبائه بالمزرعة، كانت الخطوة التالية هي التأكد من وجوده، فتنكر أحد المخبرين واستقل دراجة هوائية، عليها عبوتان من المخصصة لبيع البوظة، وراح يتجول في المكان حتى قام برصده وتصويره بهاتفه أثناء دخوله المزرعة.

ضبط 25 كيلوجرام حشيش

مداهمة المزرعة عقب وصول معلومات مؤكدة بتواجد المتهم، تم تجهيز مأمورية أمنية من الأمن العام ومباحث الغربية والأمن المركزي، تحركت المأمورية في الساعة الثانية ليلا وحاصرت المنطقة وتمت مداهمة المزرعة أثناء تواجد وأمكن ضبطه داخل المزرعة وبصحبته 4 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية؛ وهم معاونيه في ذات النشاط الإجرامي، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلوجرامًا وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلوجرامات وكمية من مخدر الهيروين وبندقية آلية و2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات ذلك النشاط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية واحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق عقوبة الاتجار بالمخدرات.

قانوني يوضح العقوبة المنتظرة للمتهم

من جانبه علق الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي أن القانون يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.