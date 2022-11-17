مخرجة «السباحتان»: الفيلم يتناول طبيعة حياة الشباب السوري في الحرب

عرت المخرجة سالي الحسيني، عن سعادتها الببالغة، بعد عرض فيلمها «السباحتان»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، قائلة إن الفيلم يتناول طبيعة حياة الشباب السوري في الحربز

وقالت سالي الحسيني، في الندوة التي أقيمت، اليوم الخميس، داخل دار الأوبرا المصرية، وأدارها الإعلامي شريف نورالدين، إنها حضرت الفيلم في 10 أعوام لأنها كانت مشغولة بتصوير أعمال تليفزيونية مضيفة: «سمعت عن قصة الأختين السوريتين يسرا وسارة مارديني من مواقع التواصل الاجتماعي، فأردت التوغل في هذا العالم الذي يغلب عليه الطابع الإنساني، وأجريت تعديلات على السيناريو بموافقة المؤلف».

مخرجة «السباحتان» تكشف رسالة الفيلم

وتابعت مخرجة «السباحتان»: «أردت توصيل رسالة مفادها كيف يعيش الشباب السوري مع الحرب، وطبيعة الحياة الاجتماعية لهم، وقد ألتقيت الأختين في برلين، واستمددت تفاصيل عديدة عن حياتهما، ونوعية الأغاني التي تمنحهما الحماس أثناء سماعهما لها».

أوضحت «الحسيني»: استعنت ببديلة «دوبلير»، في مشاهد السباحة للبطلتين، وقد حرصت يسرا على حضور تصوير بعض المشاهد، وكانت متفاعلة بشكل كبير مع أجواء التصوير.

إشادة الجمهور بأحداث فيلم «السباحتان»

وعن شعورها بعد إشادة الجمهور والنقاد بفيلم «السباحتان» الذي عُرض، أمس الأربعاء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، قالت إنها شعرت بسعادة غامرة مع تصفيق الحضور مع فوز الشخصية بالبطولة بحسب الأحداث، وهو ما يعكس تغلبها على الصعاب والتحديات التي واجهتها.