طلاب المدارس المصرية اليابانية يشاركون في نموذج محاكاة لمؤتمر المناخ

في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برفع الوعي الطلابي بقضية التغير المناخي، نظمت المدارس المصرية اليابانية نموذج محاكاة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27.

وشارك الطلاب في نموذج لتصميم مدينة ذكية صديقة للبيئة من خلال استغلال الطاقة الشمسية، تضم وسائل مواصلات صديقة للبيئة مثل قطار الكهرباء، وكتابة تقارير وتنظيم حملات توعية بـ تغير المناخ ولوحات إرشادية يظهر على بعضها أثر التغير المناخي، حيث قدم الطلاب خلال العرض مقترحات وحلولًا بناءة من أجل مواجهة التغير المناخي.

حملة توعية للحفاظ على المياه

كما استعرض الطلاب، خلال نموذج المحاكاة، معرضًا لكل دولة تضمن 24 دولة مشاركة، تضمن عرضًا تقديميا يتحدثون فيه باستفاضة عن رئيس كل دولة والموقع الجغرافي وأشهر الأكلات والأماكن السياحية التي تشتهر بها كل دولة، وعن الحلول والمقترحات التي وُضعت من أجل التقليل من أضرار التغير المناخي.

وأطلق طلاب المدارس المصرية اليابانية العديد من المبادرات بينها «ترشيد استهلاك الطاقة، وحملة توعية للحفاظ على نقطة المياه»، بالإضافة إلى الرسائل الإرشادية «ابدأ بنفسك»، ورسالة المعلم للطالب «ابدأ اشتغل: اغلط واتعلم»، وتم تنظيم جلسة انعكاسية للطلاب مع كل مشروع لمعالجة الأخطاء ما بعد الانتهاء ومعرفة الإيجابيات والسلبيات ووضع مقترحات وصولًا للحلول.

إعادة تدوير المخلفات الزجاجات الفارغة

وتضمنت فعاليات نموذج المحاكاة، قيام عدد من الطلاب بإعادة تدوير المخلفات «الزجاجات الفارغة»، وتحويلها إلى أواني زهور وأدوات مكتبية، وتقديم بعض الاختراعات من أجل بيئة نظيفة وغيرها، بهدف إحياء كل ما هو قديم ومستهلك مما يعزز فكرة التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن المدارس المصرية اليابانية، والبالغ عددها 51 مدرسة في مختلف المحافظات، تتميز بشمول النظام التعليمي، لأنشطة «التوكاتسو اليابانية»، التي تهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال أسلوب حياة بالمدرسة، الذي يساهم في إكساب الطلاب قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية مثل: تحمل المسؤولية، النظافة، النظام، الالتزام، الاستقلالية، وحل المشكلات، وغيرها من الأنشطة الحميدة التي تساهم في بناء جوانب شخصية الطالب.