«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة متخصصة في زراعة وإنتاج التمور

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة «لينة»، للتنمية السياحية والعمرانية، اليوم، بشأن إنشاء مدرسة لينة للتكنولوجيا التطبيقية للبنين، التابعة لإدارة الواحات البحرية، بمحافظة الجيزة.

وقّع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، ومهند السيد إسماعيل خضر نائب رئيس مجلس إدارة شركة لينة للتنمية السياحية والعمرانية، بحضور الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

تطوير منظومة التعليم الفني

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تطوير منظومة التعليم الفني، والتدريب المهني، بهدف تحسين نوعية مخرجات، ومستويات المهارات المهنية، حتى تواكب المستويات العالمية، مشيرًا إلى أن ثلثي احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، تساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية، ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة؛ لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في مصر.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. 43 مدرسة

وأشار الوزير إلى أن هذا البروتوكول يتوافق مع المحور الرئيسي لمؤتمر الصناعة الأخير والتوسع في المجال الزراعي، والسعي إلى زيادة الصادرات، وإعداد كوادر مدربة تدريب تقني على الزراعة والتصنيع، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع في إنشاء العديد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات، وأن عدد هذه المدارس بلغ 43 مدرسة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، إن الوزارة تعمل على تشجيع التعليم الفني والتقني، والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، طبقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير التعليم الفني في المجال الزراعي والتربية الزراعية، وتم استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كنموذج جديد لتعليم فني متطور، يشارك في تطويره القطاع الخاص، انطلاقًا من مسئوليته المجتمعية، تجاه الوطن، إلى جانب الفائدة التي ستعود عليهما، وعلى الصناعة المصرية من كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال.

ومن جهته قال الدكتور عمرو بصيلة، إن هذا البروتوكول يهدف إلى استحداث تخصصات عملية في مجال زراعة وإنتاج التمور بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ما يساعد في جذب الشباب نحو دراسة هذه التخصصات التكنولوجية الحديثة، وإيجاد فرص عمل جديدة لخريجي التعليم الفني تخاطب مهن المستقبل.

تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجال زراعة وإنتاج التمور

وأضاف أن هذا البروتوكول ينص على أن المدرسة تتخصص في تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجال زراعة وإنتاج التمور، ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات، ويمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية «نظام السنوات الثلاث»، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من الشركة.

وأشار مهند السيد إسماعيل خضر مدير شركة لينة للتنمية السياحية والعمرانية، أن الشركة من الشركات الرائدة في مجال زراعة التمور، وتسعى إلى إنتاج وفرة من التمور بالطرق الحديثة، وتحرص على اغتنام كل الفرص الممكنة للقيام بدورها الوطني، والوفاء بمسئوليتها تجاه الدولة التي تتوجه إلى عمل طفرة في هذا المجال، كما تحرص الشركة على تكوين العنصر البشري الكفء، والمؤهل في مجال تخصصه، والتعامل مع كافة المشروعات بجدية تتضمن إتقان العمل.

وأضاف، أننا لدينا قناعة بأن التعليم من العناصر الهامة التي تساعد الشركة على المساهمة في تنمية وتطوير بلادنا، ونسعى لإعداد عمالة فنية ماهرة مدربة في مجال زراعة وإنتاج التمور، وتوفير فرص عمل وتطوير في المجال الزراعي.