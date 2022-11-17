كاملة أبو ذكري: تمنيت أن يكون «واحة الغروب» فيلما وليس مسلسلا

تحدثت المخرجة كاملة أبو ذكري، خلال ندوتها، المقامة حالياً على خشبة مسرح النافورة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 عن كثير من كواليس أعمالها الفنية بجانب الحديث عن تكريمها من جانب المهرجان.

وكشفت المخرجة كاملة أبو ذكرى، عن العمل الدرامي الذي قدمته وكانت تتمنى أن يصبح فيلماً سينمائياً قائلة: «صعب كنت ألاقي جهة منتجة تتحمس لإنتاج فيلم من نوعية واحة الغروب لكن لو كان فيلم كان هيبقي أفضل كتير».

كاملة أبوذكري: لا أحب مصطلح السينما النسائية

كما تحدثت كاملة أبو ذكري، عن السينما النسائية، قائلة: «مبحبش المسمى دا خالص، أنا مش بعمل سينما علشان أنا ست، أنا عايزة أقدم المجتمع كله، والقدر خلاني أروح لقضايا كتير ليها علاقة بمشاكل المرأة، فكنت بتضايق من المسمى دا، ولغاية دلوقتي مبحبش تبقي بحصر الإخراج في إني امرأة».

أبرز حضور ندوة كاملة أبو ذكري

وشهدت الندوة حضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حسين فهمي، رئيس المهرجان، إلهام شاهين، لقاء الخميسي، تارا عماد، عمر السعيد، مدير التصوير محسن أحمد، الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.