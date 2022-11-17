كاملة أبو ذكري في ندوتها بـ«القاهرة السينمائي»: يا رب أكون موجودة السنة الجاية

وصل منذ قليل، عددا من الفنانين لحضور ندوة كاملة أبو ذكري، على هامش تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي، والمقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية والمقرر أن يديرها الناقد الفني طارق الشناوي.

فنانون يحضرون الندوة

وجاء من بين الحضور حسين فهمي، رئيس الدورة الــ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، الفنانة الشابة تارا عماد، والفنان الشاب عمر السعيد.

وبدأت الندوة بكلمة خاص الناقد الفني طارق الشناوي الذي يدير الندوة عن المخرجة كاملة أبو ذكري، حيث قال: «إنها واحدة من المخرجين الذين تمكنوا من تحقيق بصمة كبيرة بخمسة أفلام روائية وقبلها عدد من الأفلام التسجيلية».

الناقد الفني طارق الشناوي يتحدث عن كاملة أبو ذكري

وتابع طارق الشناوي قائلا، «اللي يعوضنا غيابها السينمائي هو اللي بتقدمها على صعيد الدراما، ويمكن كاملة تتكرم علشان السينما ولكن لا ننكر ان اعمالها الدرامية كان ليها تأثير كبير».

كما بدأت المخرجة كاملة أبو ذكرى حديثها بكلمه خاصة قائلة، «يارب السنة الجاية أكون موجودة في مهرجان القاهرة بفيلم وبشكر كل شخص حضر معانا النهاردة».

أهم أعمال كاملة أبو ذكري

ومن المقرر أن تتحدث كاملة أبو ذكري، عن أهم وأبرز محطاتها الفنية في السينما، بداية من عملها كمساعدة مخرج في كل من بأفلام «امرأة هزت عرش مصر» لـ نادية الجندي، «البحر بيضحك ليه»، «131 أشغال»، «أبو الدهب»، «حسن اللول»، «بلية ودماغه العالية»، «هاللو أمريكا»، «الساحر»، و«اللمبي».

كما أنه من المقرر أن تتحدث كاملة أبو ذكري، عن مشوارها كمخرج في السينما، بعدد من الأفلام ومن بينها «ملك وكتابة»، «عن العشق والهوى»، «سنة أولى نصب»، «يو للستات»، «18 يوم»، وغيرها من الأعمال.

وبدأت منذ قليل الندوة الخاصة بالمخرجة كاملة أبو ذكرى، على خشبة مسرح النافورة وذلك بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة للتميز من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44.