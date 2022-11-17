جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. اعرف التخصصات والشروط المطلوبة

أعلنت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس الجامعة، حاجتها لشغل عدد 4 وظائف قيادية بالجامعة.

وأوضحت الجامعة، في بيان، التخصصات والشروط المطلوبة، وذكرت أن الوظائف الشاغرة ستكون كالتالي:

1- وظيفة مدير عام رعاية الشباب.

2- وظيفة مدير عام المدن الجامعية.

3- وظيفة مدير عام الشئون الإدارية.

4- وظيفة مدير عام الشئون الطبية والعلاجية.

المهارات المطلوبة:

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقاً لبطاقة الوصف.

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

إجادة إحدى اللغات الأجنبية.

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفي.

قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري.

الحصول مؤهل عالٍ يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- المستندات المطلوبة

تُقدم الطلبات وعدد سبعة نسخ ورقية من المستندات التالية:

بيان حالة وظيفية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية وتقارير تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان.

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وعدد (8) صور شخصية حديثة.

بيان عن أبرز إنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم عليها أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقاً للنموذج رقم 95 لسنة 2017م.

شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشئون القانونية خلال مدة الإعلان موضح بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل من عدمه.

نتيجة تحليل المخدرات وفقاً لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2021م ولائحته التنفيذية من إحدى الجهات المعتمدة.

وعلى راغبى التقدم لشغل تلك الوظائف التقدم بطلب باسم الدكتور رئيس الجامعة بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة وطلب بيان حالة وظيفية المُعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية - جامعة أسيوط - على أن تُقدم باليد كافة المستندات في ملف ورقى مدون عليه بيانات المتقدم وترفق به نسخة من كافة المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير على أسطوانة CD خلال الفترة من 17 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل، وفي موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان.

وسوف يُخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية لاجتياز الاختبارات المقررة التي ستُعقد لهذا الغرض، ولن يُلتفت إلى الطلبات غير المُستوفاة أو الواردة قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد، وأن الجامعة لا تتحمل أية مسئولية قد تترتب على طلب غير مستوفى لما تقدم.