«الآثار» تكشف تفاصيل الحملة الدولية الترويجية للسياحة المستدامة (فيديو)

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن الحملة الدولية الترويجية للترويج للسياحة المستدامة بمصر، إحدى الحملات الترويجية التي تنتهجها الوزارة من خلال هيئة التنشيط السياحي، التي تستهدف الترويج لمصر كمقصد مستدام، يتم عرض كل المقومات السياحية المستدامة، فضلا عن نشاط سياحي يحافظ على البيئة، ويجعل كل المقومات قابلة لاستخدام الأجيال القادمة، وتستهدف عدة أسواق في مختلف الدول العربية والأوروبية.

الحملة مميزة جدا وتأتي في وقت مناسب بالتزامن مع قمة المناخ

أضافت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، على شاشة «DMC»، أن الحملة مميزة جدا، وتأتي في وقت مناسب، بالتزامن مع قمة المناخ، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وتستضيفه الآراضي المصرية لأول مرة، وتأتي بتوقيت مناسب لإطلاقها، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وفي وسائل الإعلام العالمية.

وأوضحت أن وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر الوسائل استخداما للترويج للسياحة، وهي من الأدوات الحديثة للترويج للسياحة في كل العالم، وهناك حملات ترويجية متعددة للسياحة على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات العالمية، هذا بخلاف الحملات الدعائية المختلفة، التي يتم عملها في الأماكن الأخرى والدول الأخرى.

الوسيلة الأساسية للترويج للحملة

وتابعت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، أن الوسيلة الأساسية للترويج للحملة، وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، هذا بجانب الحملات الدعائية المختلفة، واستخدام المؤثرين والمدونين المشهورين، ولهم نسبة متابعة عالية جدا، ويزورون الأماكن السياحية، وينقلونها للمتابعين وهو ما يكون مؤثر بشكل كبير.