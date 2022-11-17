غرفة السياحة: أعداد المعتمرين ستتخطى الـ100 ألف بنهاية نوفمبر

قال على المنسترلى، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن أعداد المعتمرين المصريين خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري ستتخطى حاجز الـ 100 ألف معتمر، لافتا إلى أن أعداد من أدوا العمرة خلال الشهر الماضي بلغ نحو 70 ألف معتمر فيما سيتخطى أعداد المعتمرين خلال الشهر الجاري حاجز الـ 30 ألف معتمر وذلك وفقا لأعداد من سافروا خلال النصف الأول من الشهر الجاري ومن سيسافرون حتى نهاية شهر نوفمبر 2022.

ارتفاع أعداد المعتمرين بداية من شهر رجب

وأضاف لـ«الوطن»، أن سفر هذا العدد من المصريين خلال أول شهرين من الموسم يعتبر جيدا جدا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا فضلا عن أن الشهر الجاري ليس من الأشهر التي يقبل المصريين على السفر للعمرة بها بكثرة، موضحا أن أعداد المعتمرين المصريين ستبدأ في الارتفاع التدريجي إلى أن تصل إلى مستوى مرتفع بداية من النصف الثاني من شهر يناير المقبل على أن تستمر بتلك المعدلات حتى نهاية موسم العمرة الحالي.

برامج العمرة الاقتصادية

وأشار المنسترلى، إلى أن غالبية المواطنين الذين سافروا لأداء العمرة خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الحالي، اختاروا البرامج الاقتصادية وذلك لملائمة أسعارها للغالبية العظمى من المسافرين فضلا عن جودة الخدمات المقدمة بها، موضحا أن متوسط أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي تبلغ مدتها 15 يوما خلال هذان الشهران تراوحت ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين حاليا على حجز رحلات عمرة شهر رجب والتي ستبدأ خلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل والتي تتزامن مع إجازات منتصف العام الدراسي بمصر، لافتا إلى أن أسعار برامج عمرة رجب للعام الهجري 1444 تبدأ من 28 ألف جنيه.