وزيرة التضامن تفتتح المعرض الدائم للأسر المنتجة المصرية في سوق المرفأ بدبي

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع بالإمارات المعرض الدائم للأسر المنتجة المصرية تحت شعار «ديارنا للتراث المصري»، الذي يجرى تنظيمه في سوق المرفأ بإمارة دبي لعرض منتجات الأسر المنتجة المصرية.

افتتاح معرض «صنعة للأسر الإماراتية المنتجة»

كما افتتحت الوزيرتان معرض «صنعة للأسر الإماراتية المنتجة» ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أيام من 17 إلى 19 نوفمبر 2022، حضر الافتتاح السفير أشرف البديوي سفير في الإمارات، وعدد من المسئولين والزوار.

جاءت مشاركة الأسر المصرية والإماراتية المنتجة في المعرض، في إطار دور مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التابع لجامعة الدول العربية وجهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في تعميق العلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية ودعم الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية وتبادل الخبرات ومنح الأسر المنتجة الفرصة للإطلاع على أفضل التجارب لدولتي مصر والإمارات، والتعريف بنوعية المنتجات والسلع والمشاريع المتميزة، والاستفادة من تلك التجارب في تطوير المشاريع متناهية الصغر، وذلك من منطلق الحرص على مد شبكات الأمان الاجتماعي وتمكين الأسر الأولي بالرعاية وتوثيق العلاقات وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين.

تخصيص 12 محلاً في سوق المرفأ

وجرى تخصيص 12 محلاً في سوق المرفأ لاستضافة المعرض، حيث تتنوع المنتجات المعروضة لتشمل «العطور والدخون، والملابس والأزياء، وأعمال الكريستال والخزف، الصناعات اليدوية، والمنتجات الغذائية».

ويأتي الافتتاح ضمن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، لتطوير قطاع الأسر المنتجة التابع للوزارة، والتوسع في إقامة وتنظيم المعارض الداخلية والخارجية التي تعد من أهم آليات تسويق إنتاج تلك الأسر.

ويعد معرض ديارنا للتراث المصري في دبي، المعرض الأول الدائم للمنتجات المصرية بالخارج، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة 12 مساءً.

معرض «ديارنا» يسعى للحفاظ على الفنون التراثية المصرية

كما يعد معرض ديارنا أقدم المعارض المخصصة لمنتجات الحرف اليدوية، حيث يسعى للحفاظ على الفنون التراثية المصرية، وتدعم وزارة التضامن الاجتماعي، أكثر من 1000 عارض بجميع أنحاء مصر، للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، وبما يمكنهم من فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم خاصة أن السوق الإماراتية تعد من أهم أسواق المشرق العربي وتتميز بأنها مقصد سياحي عالمي.

وتعكس رؤية وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات لمعارض الأسر المنتجة المشتركة، صور التعاون المثمر ومشاركة الأفكار الإنتاجية المبدعة، بما يدعم تطوير وريادة المشاريع المنتجة، وتشجيع الأسر على المواصلة والاهتمام، وتعزيز الترابط والتكاتف بين أفراد الأسرة، في إطار تبني مشاريع إنتاجية وتجارية مبتكرة وأكثر تنافسية.