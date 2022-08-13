بنك ناصر يشارك في معرض ديارنا ويوفر فرص عمل للسيدات

حرص بنك ناصر الاجتماعي على المشاركة في فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية، بمدينة العلمين والذي تم افتتاحه بحضور وزيرة التضامن ووزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح، وذلك في خطوة جديدة لإتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وخاصة تمويل «مستورة» الموجهة للمرأة المصرية، وذلك إيمانا بدعم ومساندة مشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لها.

وأفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بأنه في إطار حرص الدولة ودعمها لجميع الجهود الهادفة لتمكين السيدات والفتيات بكل المستويات العمرية وتعزيز دورهم في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، نجح بنك ناصر الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في المساهمة فى توفير فرص عمل لائقة للمرأة المصرية وتمويل إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لمساندها وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة من خلال تمويل «مستورة» نظرا لأن برامج تمويل المشروعات الصغيرة تساعد في تمكين الأسر اقتصاديا وتزويدهم بالأصول لبدء أنشطة اقتصادية تساعد في تحسين سبل العيش لهم، حيث إن مشروعات مستورة تعتبر مصدر الدخل الرئيسي الحالي للعديد من الأسر والتي حققت ارتفاعاً في دخلها بعد الحصول على التمويل نظرا لأن التركيز على الدعم الإنتاجي يساهم بقوة في استمرارية النتائج وخلق مصادر دخل مستدامة ومساعدة الانشطة الاقتصادية لتصبح مشروعات قابلة للاستمرار اقتصاديا.

وأضاف عشماوي أن البنك اهتم بالمستفيدات من تمويل «مستورة» والتي تعد من أنجح المبادرات المصرية التي استهدفت المرأة، إذ تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع منذ بداية انطلاقها فى عام المرأة 2017، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف الاهتمام بمحدودي الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجا وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها.

إجمالي قيمة المشروعات المنفذة منذ بدء النشاط 371 مليون جنيه

وأوضح أن المشروع نجح في تغطية كل مشاريع التنمية في كل أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين، حيث بلغ إجمالي قيمة المشروعات المنفذة منذ بدء النشاط 371 مليون جنيه تقريبا لأكثر من 21 ألف مستفيدة وتنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة في التنفيذ وبلغ عددها 10 آلاف و700 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 188 مليون الف جنيه تقريبا يليها في الاقبال على التنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني والتي بلغ عددها 7886 مشروعا بإجمالي 143 مليونا و760 ألف جنيه تقريبا، هذا بالإضافة إلى المشروعات المنزلية والمشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية.

وأشار عشماوي إلى أن المبادرة نجحت في تحقيق الهدف منها حيث استطاع تمويل «مستورة» أن يشكل فارقاً كبيراً فى الحياة الشخصية والمهنية لعدد كبير من النساء البسيطات، وحولهن إلى منتجات قادرات على العمل وكسب القوت حيث نجح البنك في تشجيع المستحقين للنفقة على الحصول على تمويل مستورة والبدء في مشروع خاص وحياة كريمة جديدة، هذا بالإضافة إلى تشجيعهم على الادخار وفتح حسابات توفير بالبنك والتوسع في مشروعاتهم.

هناك دعم كبير من الدولة والقيادة السياسية للحرف اليدوية لزيادة نموها

وأكد عشماوي أن مشاركة البنك في المعرض يأتي في إطار حرص البنك على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، ما يمكنهم من النمو والتوسع وزيادة قدراتهم على المنافسة وفتح نوافذ تسويقية جديدة تساعدهم على زيادة مبيعاتهم، هذا بالإضافة إلى أن من مميزات المعرض أن المشاركين في المعرض يتعرفون على بعضهم ليستفيدوا من خبراتهم، موضحا أن هناك دعما كبيرا من الدولة والقيادة السياسية للحرف اليدوية لزيادة نموها، ما ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذي من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلية.