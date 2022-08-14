أسوانيات يشاركن في معرض «ديارنا» بالعلمين الجديدة.. «مصر بتتكلم حرفي»

تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاركت محافظة أسوان في معرض «ديارنا» للحرف التراثية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، والذي قام بافتتاحه وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ويستمر لمدة شهر حتى نهاية موسم الصيف الحالي، ويشارك في المعرض الذي يقام على مساحة 3 آلاف متر مربع عدد كبير من العارضين بمنتجات متنوعة.

أسوانيات في 3 منافذ معرض ديارنا

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أن مشاركة عارضين من المحافظة في هذا المعرض الهام يأتي ضمن خطة التسويق للمنتجات والمشغولات اليدوية والحرفية والتراثية محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن المعرض شارك فيه عدد من سيدات أسوان موزعات على 3 منافذ تبرز المنتجات والتراث المتميز للمحافظة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء في السوق السياحي أو في المجمعات الجديدة.

خلق فرص التسويق والترويج

وفي نفس السياق، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بخلق فرص التسويق والترويج للمنتجات البيئية الأسوانية، فهناك تنسيق دائم مع الوزارات والجهات المختصة لفتح المجال أمام العارضين والعارضات للمشاركة دون تحملهم أي تكاليف تشجيعاً لهم، مؤكدة على أن هذا يتواكب مع دعم المحافظة لجميع فرص التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة بتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل باعتبارهم من رواد الأعمال، وهو الذي يتم بمشاركة جميع القوى من المجتمع المدني والقطاع الخاص.