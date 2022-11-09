«التضامن»: منتجات من مخلفات الزراعة والزجاج في معرض «ديارنا» بـCOP27

قال الدكتور صبري عبدالحميد، رئيس الإدرة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّه بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27، وزيادة الاهتمام العالمي بقضايا البيئة والمناخ، الذي يتوقع أن يكون نقطة تحول للعالم أجمع، إضافة إلى اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغير، ما يترتب عليه انتعاش الاقتصاد المصري، شاركت وزارة التضامن بمنتجات «ديارنا» في جناح بالمنطقة الخضراء بمؤتمر COP27.

«ديارنا» يضم منتجات صديقة للبيئة

وأضاف عبدالحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي ببرنامج «صباح الورد» على فضائية Ten، أنّ معرض «ديارنا» يستهدف تشجيع الحرف اليدوية المصنوعة من مكونات صديقة للبيئة ولا تسبب أي تلوث، مشيرًا إلى أنّ المعرض أُقيم بالتعاون بين جهات متعددة كوزارات ومؤسسات خارج مصر، والجميع يتحدث بلسان واحد وهو حماية الطبيعة والبيئة والمناخ.

منتجات صديقة للبيئة من مخلفات الزراعة ومخلفات الزجاج

وأوضح رئيس الإدرة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، أنّ المعرض يشمل منتجات كالرسم على الرمال وبعض المنتجات المصنوعة من مخلفات الزراعة كقش الأرز والخوص وبعض المنتجات المنوعة من مخلفات الزجاج، والحفر على الخشب وعلى جريد النخيل، مشيرًا إلى أنّ وزارة التضامن يتبعها أكثر من 420 مركز إعداد أسر منتجة على مستوى محافظات مصر كافة.