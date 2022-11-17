أخبار البورصة المصرية.. المؤشر الرئيسي EGX30 يغلق عند أعلى مستوى منذ فبراير 2020

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على نشاط وارتفاعات جماعية، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، مرتفعا بمقدار 174 نقطة، بنسبة صعود 1.41% مسجلاً مستوى إغلاق عند 12515.71 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ فبراير 2020.

صعود أغلب الأسهم القيادية

وقال حسام عيد خبير أسواق مال، إن ارتفاع المؤشر الرئيسي البورصة، جاء بفضل الآداء الإيجابي، والصعود لأغلب الاسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي، ودفعه نحو استمرار الآداء الإيجابي، وتحقيق قمة جديدة خلال العام الجاري، واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 12400 نقطة والاستقرار أعلاه.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي، وهو 12400 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 12600 نقطة.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، EGX70 نجح أيضا في استمرار الاداء الإيجابي والصعود، وأغلق مرتفعا بمقدار 25.99 نقطة بنسبة صعود 1.10% مسجلاً مستوى إغلاق عند 2388.35 نقطة بفضل الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

ويتوقع «عيد»، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي، وهو 2360 قد يتجه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 2400 نقطة، مدعوما باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم مرة أخرى.