مؤشرات البورصة تغلق بالمنطقة الخضراء.. و11 مليار جنيه مكاسب سوقية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد داخل المنطقة الخضراء لترتفع جميع مؤشراتها، إذ أغلق مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 1.91% عند مستوى 11980.62 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.18%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2279.87 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3340.16 نقطة بارتفاع نسبته 1.98%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 1.51%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 1.51%، ليغلق عند 2124.59 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 614 مليون سهم، وتنفيذ 53.160 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 193 سهمًا، إذ ارتفع 117 سهمًا، وانخفض 13، فيما استقر 63 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 793.024 مليار جنيه، بمكاسب نحو 11 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لاختبار مقاومة 12000 نقطة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أغلق مرتفعًا بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11800 واختبار مستوى المقاومة الثاني وهو 12000 نقطة.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر الرئيسي يتجه بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 12000 نقطة، وبالاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 12200 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 12000 نقطة قد يدفعه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11800 نقطة.

الأداء إيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأشار عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، إلى أنه أغلق مرتفعا بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح.

ويتوقع عيد، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2260 نقطة قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2300 نقطة، أما في حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2260 نقطة مرة أخرى.