متى تظهر الإصابة بالفيروس المخلوي.. الأعراض وطرق العلاج

يعد انتشار الأمراض التنفسية الذي نشهده خلال هذه الفترة، بين الكبار والصغار، من الأمور المعتادة في هذا التوقيت من كل عام، وأغلبها يكون من الأمراض الفيروسية، وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن انتشار نوبة من أدوار البرد الشديدة، وهو الفيروس التنفسي المخلوس، مؤكدة أنه ليس بفيروس جديد.

الفيروس يصيب 70% من الأطفال

وأوضح الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء السابق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه نظرا لتغير الفصول تنتشر أحيانا بعض الأمراض، ونشهد هذا العام انتشار الفيروس المخلوي، وهو فيروس تنفسي يصيب الأطفال بشكل أكبر من إصابته للبالغين، حيث أن قطاع الطب الوقائي بالصحة أجرى مسحًا مع زيادة إصابة الأطفال، فوجدوا أنّ 70% من الأطفال مصابون، ويبدأ سنهم من عام.

وأضاف «سمير» أن قوة الإصابة بالمرض، تتفاوت من حالة لأخرى: «شدة الإصابة بالمرض تختلف من حالة للأخرى وذلك يكون بناء على قوة الجهاز المناعي للمريض، وانتشار المرض هو أمر طبيعي خلال هذه الفترة».

أعراض العدوى بالفيروس وسبل الوقاية منه

ومن جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب في جامعة الزقازيق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أعراض العدوى بالفيروس المخلوي تظهر غالبًا بعد أربعة إلى 6 أيام من التعرض للفيروس، بالنسبة للبالغين والأطفال الأكبر سنا، فإن الفيروس المخلوي التنفسي يسبب عادة علامات وأعراضًا خفيفة تشبه الزكام ودور البرد العادي، موضحًا: «تكون أعراض الإصابة بالفيروس سيلان الأنف أو احتقانه، والسعال الجاف، إلى جانب الحمى الخفيفة والتهاب الحلق والعُطاس بالإضافة إلى الصداع».

وعن العلاج من الفيروس أوضح «المر»،: «لا يوجد علاج نوعي تخصصي ضد هذا المرض، ولذلك لابد أن يرتاح المصاب ويتناول السوائل التي تحتوي على فيتامين سي كالليمون والبرتقال، مع ضرورة تناول المسكنات والتعامل مع الأعراض لتخفيفها كما يصفها الطبيب المعالج»، كما حذر من الإفراط في المضادات الحيوية، مؤكدا أنها بلا جدوى.