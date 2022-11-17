«تعليم سوهاج» تواجه الفيروس المخلوي التنفسي بزائرات صحيات وتطهير المدارس

إجراءات وقائية عاجلة اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي داخل المدارس، للحفاظا على صحة الأطفال، وذلك عقب بيان وزارة الصحة المصرية والخاص بنتيجة مسحة أجرتها إدارة الطب الوقائي على عينة من الأطفال وتبين إصابة 73% من العينة بالفيروس.

ومن هذا المنطلق، شددت وزارة التربية والتعليم على استمرار تطهير المدارس، وتواجد زائرة طبية بكل مدرسة وارتداء القناع الواقي والكمامة داخل المنشآت التعليمية.

غرفة عمليات لمتابعة الفيروس المخلوى التنفسي

وعن خطة الوقاية والمكافحة للفيروس المخلوى التنفسي داخل محافظة سوهاج، قال الدكتور ياسر محمود وكيل مديرية التربية والتعليم لـ«الوطن»، إن المحافظة تنفذ إجراءات الوقاية كاملة كما وردت في المنشور الوزاري، بالتنسيق التام مع مديرية الصحة، لمتابعة حالة الطلاب بصفة دائمة، كما تم عقد غرفة عمليات لتنفيذ الإجراءات الوقائية من الفيروس.

لا إصابات بالفيروس المخلوي التنفسي بسوهاج

وأضاف «محمود»، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لم تتلق حتى الآن أي إخطار يفيد بإصابة أي طالب بالفيروس المخلوي التنفسي، مشيرا أن الوزارة تتبع إجراءات العزل وتنظيم غياب الطلاب والمتابعة الصحية في حال وجود إصابات، وذلك عبر غرفة العمليات.

وذكر وكيل وارة التعليم، أن الفيروس المخلوي التنفسي يظهر كل عام أثناء فترات تغير الفصول، ويتم التعامل مع الإصابات بما يوفر أمن وسلامة الطلاب .