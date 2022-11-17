سمكة الأرنب تظهر بأسواق المحافظات من جديد.. احذر تناولها فيها سم قاتل

عادت سمكة الأرنب للظهور مجددًا في عدد من أسواق المحافظات، تزامنا مع فصل الشتاء حيث تكثر في البحر الأبيض المتوسط، ويبيعها البعض على أنها سمك «فيليه»، أو بسعر رخيص وهو ما يجذب المشترين إلا أنها قد تسبب الوفاة بسبب سمها الشديد وعدم وجود ترياق لها.

تعد أسواق الإسكندرية ودمياط وبورسعيد أكثر الأسواق التي يوجد بها تلك السمكة، على الرغم من منع بيعها وتداولها بحسب مديرية الطب البيطري في الإسكندرية.

حظر تداول سمكة الأرنب في الأسواق

وقال مجدي البداوي، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في دمياط، بأنه يحظر تداول سمكة الأرنب القاتلة، كونها تحتوى على سم قاتل، خاصةً في الكبد وتحت الجلد والنخاع، تكفي لقتل أسرة، إذا تناولت لحمها، مشيرا إلى أنه في الأغلب ما تباع لحم فيليه، ولونها أكثر للبياض.

صياد سكندري: سمكة الأرنب وصلت إلى البحر المتوسط حديثاً

في السياق، قال حسن البرعي، أحد الصيادين في الإسكندرية، إن سمكة الأرنب كان بدايتها في البحر الأحمر والمحيطات، وبعدها وصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس، وهو ما جعلها منتشرة في المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط في الوقت الراهن.

وأضاف البرعي لـ«الوطن»، أن بعض التجار يسلخون تلك السمكة السامة ويبيعونها على شكل فيليه، لإخفاء ملامحها حيث أن لها طريقة صحيحة لتجنب تسمم لحمها، مشيرًا إلى أنه رغم وجود طريقة تجعلها غير مضرة إلا أنه من الأفضل تجنبها من الأساس: «ابعد عن الشر وغني له».

سم سمكة الأرنب أكثر السموم فاعلية

«سمكة الأرنب تعد من الأسماك المحرم صيدها وبيعها وتداولها في مصر لاحتوائها على سم يسمى tetrodotoxin وهو من اقوى السموم وأكثرها فاعلية» بتلك الكلمات لخصت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية ومدير مركز السموم السابق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، خطورة تلك السمكة السامة.

أستاذ السموم تحذر من سمكة الأرنب: لا يوجد لها مصل

وأضافت «غانم»، أن سم سمكة الأرنب لا ينكسر بالحرارة أو الغليان، مشيرة إلى أن أخطر ما فيها هو عدم توفر مصل مضاد لهذا السم.

أعراض تسمم الإنسان من سمكة الأرنب

ولفتت إلى أن بعض الأعراض تبدأ في الظهور من ساعة بعد تناولها وقد تتأخر ليومين حسب كمية السم التي تم تناولها وتتمثل الأعراض الأولية عبر: «الاحساس بالغثيان وآلام بالبطن وترجيع واسهال وقد تؤدي الي هبوط ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب فضلا عن خطورتها في التأثير على الجهاز العصبي».

وحذرت أستاذ السموم من شراء سمك الأرنب، بالإضافة إلى شراء سمك الفيليه كم مصدر موثوق فيه لعدم الغش.