24 نوفمبر .. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة سوهاج

قال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد اعتمد الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية، التي ستبدأ الخميس المقبل الموافق 24 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 8 من شهر ديسمبر المقبل.

الاستعداد للانتخابات

وأوضح «عبد الخالق»، أن الجامعة بمختلف كلياتها أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون الانتخابات بسهولة ويسر، بإعتبارها الخطوة الأولى لتكوين شخصية الطلاب السياسية وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل ليحملوا لواء التنمية والتطوير بمصرنا الحبيبة.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس المقبل الموافق 24 نوفمبر، وسيتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد 27 من نفس الشهر، وستتلقى لجان الانتخابات الطعون الإثنين 28 نوفمبر، بالإضافة إلى فحص الطعون الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر، ثم تعلن الكشوف النهائية الأربعاء الموافق 30 نوفمبر.

الدعاية الانتخابية

وأشار صبري محمد مدير عام رعاية الشباب المركزية، إلى أن الدعاية الانتخابية في الكليات ستبدأ يوم الخميس الأول من ديسمبر، والجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج الأحد 4 ديسمبر، على أن تتم انتخابات الإعادة الاثنين 5 من نفس الشهر .

وأضاف «صبري» أن الثلاثاء 6 ديسمبر تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، والأربعاء 7 من نفس الشهر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتنتهى الجولة الانتخابية الخميس 8 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

تشكيل الاتحاد

وأوضح محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن كل كلية ستقوم بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات مكونة من رئيس اللجنة ويمثله وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وكذلك أعضاء اللجنة وتضم كل من منسق الأنشطة الطلابية، مدير رعاية الشباب، مدير الكلية، طالبين متميزين من غير المشاركين بالانتخابات.