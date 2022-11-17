إعلان نتيجة أكبر حركة نواب رؤساء الوحدات المحلية في القليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة اختبارات مسابقة نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، إذ جرى اعتماد أكبر حركة لنواب رؤساء الوحدات المحلية.

وجاءت تفاصيل الحركة التي اعتمدها محافظ القليوبية اليوم، وسيجري تنفيذها يوم الأحد المقبل، كالتالي:

تجديد الثقة في محمد السيد حمد غنيم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر.

تعيين أحمد صلاح أحمد إبراهيم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر

تجديد الثقة في ياسر إبراهيم عبدالحميد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.

تعيين مصطفى محمد محمد حسانين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.

تعيين إيهاب محمد عبد العال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.

حماده السيد عقيقي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ.

خليل عبدالعظيم رمضان نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ.

جيهان الصادق على الصادق نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ.

قيادات الوحدات المحلية الجديدة بالقليوبية

مختار عبدالرحمن أمين شداد نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها.

محمود عبدالمعز سالم السيد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.

نجلاء أحمد محمود أحمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.

محمود محمد محمود شرف الدين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.

علي إمام علي أبو العلا نائب رئيس الوحدة المحلية لحي غرب شبرا الخيمة.

ياسر عبدالله علي عبدالله نائب رئيس الوحدة المحلية لحي غرب شبرا الخيمة.

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عرب نائب رئيس الوحدة المحلية لحي غرب شبرا الخيمة.

تجديد الثقة في بعض القيادات المحلية بالقليوبية

تجديد الثقة في محمد علی عبدالمقصود نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

أحمد سيد سالم جمعة نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

محمود أحمد محمود نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

هاني عبد السميع محمد نائب رئيس مدينة الخصوص.

محمد حميده عوض مصطفى نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة الخصوص.

طلال الحسيني دياب نائب رئيس مدينة ومركز شبين القناطر.

حسام مصطفى محمد أحمد نائب رئيس مدينة ومركز شبين القناطر.

سعيد لطفي محمد عامر نائب رئيس مدينة ومركز شبين القناطر.

سلوی أبو العينين حسن نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية.

حنفى محمد حنفی عبدالرازق نائب رئيس الوحدة المحلية للقناطر.

السيد مصطفى السيد الأكثر نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر.

ناصر سيد عبد اللطيف نائب رئيس مدينة الخانكة.

هانی حسن حسین داوود نائب رئيس مدينة الخانكة.

ولاء محمد محمود عبد الحافظ نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة.