محافظ القليوبية يعين قيادات جديدة بمشروعات المحافظة

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قرارًا بتكليف "أحمد عبد الهادي" مديرًا تنفيذيًا لمشروع بورصة الدواجن، و"أحمد مختار" مديرًا للمبنى الإداري بالمناطق الصناعية بعرب العليقات، و"عادل عبد الحميد" مديرًا لمكتب متابعة تنفيذ الإزالات و"أمان الله سويلم" مديرا للمنطقة الصناعية بالشروق.

كان محافظ القليوبية، أجرى جولة مفاجئة بمدينه شبرا الخيمة، شملت المرور على شارع ١٥ مايو وشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة وكذلك شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، أسفرت عن تحرير ٨ محاضر إشغالات وتعديات علي حرم الطريق العام.

وأثناء جولته أصدر قرارًا بإقالة نائبي حي شرق شبرا الخيمة، لسوء حاله النظافة وكثرة الاشغالات، مشددا على استمرار العمل خلال الفتره المسائية واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مره أخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية، موجهًا إلى شن حملة لإزالة القمامة من ترعة "ميت نما" وترعة الشرقاوية باستخدام معدات حي غرب وشرق ومدن قليوب والقناطر الخيرية والخانكة والخصوص وطوخ.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط بشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.