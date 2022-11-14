محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها في مدينة بنها

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمدينة بنها، حرصه على متابعة كافة المشروعات على مستوى المحافظة؛ لتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة لسرعة نهو الأعمال للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية.

ممشى أهل مصر ببنها

واستهل محافظ القليوبية، جولته بتفقد مشروع إنشاء ممشى أهل مصر(المرحلة الثالثة ج) والذي يبدأ من أمام مجلس مدينة بنها نهايةً بملاهي نادي الشرطة بطول 550 مترًا، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، إذ تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة والعادية للسور الخارجي للممشى بنسبة تنفيذ 80٪، وتم استكمال صب الكمرات والبلاطة الخرسانية عند ملاهي نادي الشرطة، وتمت أعمال تسوية التربة وجاري استكمال الأعمال.

ووجه القائمين على الأعمال بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة أعمال الممشى في المدة الزمنية المحددة وفتحه أمام المواطنين ليكون متنفسًا جديدًا لهم، مع مراعاة الرسومات الهندسية للأعمال، مُشيرًا بأن الممشى سيكون على غرار المرحلة الأولى والثانية أ،ب وسيتسع لعدد كبير من مواطني القليوبية والقرى المُجاورة لها.

متابعة مواقف الركاب ببنها

وتفقد «الهجان»، موقف دجوى وطحلة وميت العطار الكائن بطريق خط 12 اتجاه عزبة الزراعة، وذلك للبدء برفع كفاءته، ويشتمل التطوير على تغطية أرضية الموقف بالكامل ببلاط الانترلوك وتقسيمه ليتسع لعدد أكبر من الميكروباصات وسيكون على غرار تطوير موقف حلابة وصنافير بمدينة قليوب، موجهًا بسرعة البدء بالأعمال للتيسير على المواطنين.

وأثناء الجولة لاحظ الهجان كافيه يعمل بالمخالفة على سور الرياح التوفيقي شارع الكهرباء طريق عزبة السوق، وعلى الفور أصدر تعليماته برفع جميع الإشغالات ومصادرتها وتحرير المحاضر بالمخالفات لعمله بالمخالفة وتقديم الشيش وسرقة تيار كهربائي، مُشددًا بمتابعة الموقع لعدم عودة هذا الإشغال مرة أخرى، كما لاحظ تراكمات للقمامة على سور الرياح التوفيقي عزبة السوق، موجهًا بضرورة رفع تلك التراكمات نهائيًا والعمل على رفع كفاءة المنطقة وتزويدها بصناديق للقمامة لعدم إلقاء المواطنين للقمامة بتلك المنطقة مع ضرورة متابعة إفراغ تلك الصناديق أولًا بأول لتجنب تواجد أي تراكمات.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد سوق عزبة البرنس والذي تصل مساحته إلى 2 فدان تقريبًا، وذلك للبدء برفع كفاءته وتشغيله طوال أيام الأسبوع ونقل جميع الباعة الجائلين تحت الكوبري ومدخل عزبة السوق إليه لسهولة الحركة المرورية، موجهًا بالإسراع في البدء بتطوير السوق بالكامل وتحديد موعد لنقل جميع الباعة لمنطقة سوق عزبة البرنس.

الانتهاء من أحواض الزرع بالجزيرة الوسطى

كما تفقد مشروع أعمال تطوير شارع فريد ندا المرحلة الثانية، حيث تم الانتهاء من أحواض الزرع بالجزيرة الوسطى وعمل تغذية المياه لها والري بطريقة التنقيط، كما تم فتح الطرنشات للبدء بترميمها وذلك لعلوها عن منسوب الطريق، كما سيتم تحويل خط الغاز من المنطقة السكنية إلى منطقة الحديقة المقابلة وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، موجهًا برفع جميع تراكمات البناء بقطعة أرض بجوار مدخل بنها الجنوبي، وتسوية المنطقة لتليق مع أعمال التطوير الجارية ومدخل بنها الجنوبي، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الأعمال لنهو التطوير في المدة الزمنية المحددة للمشروع.

وواصل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير شارع غرب الإستاد والذي يبلُغ طوله 400 متر بداية من أمام مستشفى الأميري نهايةً بوحدة عمليات المرور، بإشراف من إدارة الطرق بمجلس مدينة بنها، ضمن خطة رد الشيء لأصله 2022-2023، حيث تم تقليل مساحة الجزيرة الوسطى إلي1.5 متر بدلًا من 2.5 متر مع تقليل الأرصفة الجانبية للشارع لتصبح بعرض 1 متر بدلًا من 2 متر وذلك لتوسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية بالشارع حيث يُعد شارع غرب الإستاد من المحاور المرورية الأساسية والهامة بمدينة بنها.

واختتم جولته بتفقد أعمال رصف شارع المدينة الجامعية طريق كفر سعد والذي يبلُغ طوله 1كيلو و700 متر، ضمن خطة رد الشيء لأصله 2022- 2023، بإشراف مديرية الطرق والكباري بالقليوبية، إذ تم تكسير الأسفلت المُتهالك لخفض المنسوب، وتم توريد وتشغيل طبقة الأساس، وتمت أعمال تطهير الطرنشات، ومن ثم سيتم دمج طبقة الأساس وتوريد الطبقة الرابطة وبعدها توريد الطبقة السطحية للأسفلت.