رسائل طمأنة من قيادات التعليم لطلاب القليوبية قبل الامتحانات

وجهت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور قبل ساعات من امتحانات الفصل الدراسى الأول، لافتة إلى إصدار تعليمات بتهيئة المناخ المناسب والملائم الذى يسمح للطلاب بآداء الأمتحانات في جو من الهدوء والانضباط .

وشددت، في تصريح له، اليوم، على اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس والتأكيد على الالتزام بتنفيذ التعليمات وسرعة إزالة أى سلبيات أو معوقات تعيق سير أعمال الأمتحانات، وتابعت قائلة: «نحن في خدمتكم لأي استفسار وهناك معلمون شرفاء يضحون بأوقاتهم من أجل الطلاب وتوفير الراحة النفسية والهدوء لأبنائنا الطلاب عند أداء الامتحان».

كما وجهت إلى ضرورة التواصل السريع مع غرف العمليات بالإدارات والمديرية، لتذليل كافة المعوقات وتذليل كافة العقبات والوصول لحلها بطريقة سريعة وفورية.

وعلى صعيد آخر،، قال الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سير امتحانات الفصل الدراسى الأول والحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين موجها رسالة طمأنينة للطلاب وحرص الجامعة علي تقديم خدمة تعليمية متميزة وذلك من خلال خلق بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد الجيزاوي في تصريحات صحفية علي أهمية النظافة والشكل العام أمام وداخل الكليات والتهوية الجيدة داخل اللجان ، وتكليف أفراد الدفاع المدني بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق.

وأشار الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا.

واشار إلى تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان مع التأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية فى العيادات لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

وأضاف الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية أنه سيتم مشاركة الاتحادات الطلابية في متابعة الإجراءات الاحترازية بالجامعة و تقديم أي تساؤلات تدور بأذهان الطلبة والمشاكل التي تواجههم للقيادات الجامعية ليتم التعامل معها فورا.