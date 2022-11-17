البورصة المصرية تربح 1.8 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم، ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاسثتمار المحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية، نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.8 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 7.821 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 41.1 في المائة، ليبلغ مستوى 71.12515 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70، بنسبة 1.1 في المائة، ليبلغ مستوى 35.2388 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100، الأوسع نطاقا، الذي أضاف نحو 93.0 في المائة، ليبلغ مستوى 65.3482 نقطة.