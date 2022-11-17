إحالة متهمين للمحاكمة لتعديهما على فتاة في القاهرة الجديدة

قررت جهات التحقيق في القاهرة الجديدة إحالة قائدي سيارتين للمحاكمة لمحاولتهما التعدي على إحدى الفتيات بالقاهرة اعترضت على تسببهما في إعاقة الحركة المرورية.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التى شهدتها إحدى شوارع منطقة القاهرة الجديدة، فكانت بدايتها عقب تداول منشورًا على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، يتضمن محاولة تعدي مستقلي سيارتين على إحدى الفتيات بالقاهرة لاعتراضها على تسببهما في إعاقة الحركة المرورية.

تحديد صاحبة السيارة المستخدمة فى الواقعة

وعقب ذلك حدد رجال الشرطة صاحب السيارة المستخدمة فى الواقعة، وتم ضبطه وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة ونفى ارتكاب قائد السيارة الثانية لأى تجاوزت مع الشاكية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.