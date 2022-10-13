ضبط سمسار تعدى على «حماه» بسلاح أبيض أثناء عتابه لاعتدائه على زوجته

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيسبوك»، متضمنا تضرر أحد الأشخاص من تعدي زوج ابنته عليه، باستخدام سلاح أبيض محدثا إصابته بالغربية، وضبط مرتكب الواقعة.

جهود أجهزة وزارة الداخلية

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مصحوبا بعنوان اعتداء زوج على حماه، أثناء إنقاذه ابنته من بطش زوجها بالغربية، متضمنا تضرر أحد الأشخاص من زوج ابنته لتعديه عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين»، وإحداث إصابته بجرح قطعى بالرأس.

خلافات عائلية بين المتهم وزوجته

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة، من أحد الأشخاص «المجني عليه»، مقيم بدائرة القسم بإتهامه لزوج ابنته «سمسار عقارات- مقيم بذات الناحية»، بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين»، محدثا إصابته بجرح قطعي بالرأس، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، إثر خلافات عائلية بين المتهم وزوجته «ابنته المجني عليه».

عقب تقنين، الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض «سكين» المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة للخلافات المشار إليها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.