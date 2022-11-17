«التنمية المحلية»: التغيرات المناخية مقيدة للنمو وأفريقيا تمتلك فرصا هائلة

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة على التواصل مع الأطراف المعنية لتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ وربطها بأجندة مؤتمري المدن الأفريقية في 2025 والمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في 2024.

جاء ذلك في كلمة لوزير التنمية المحلية خلال الجلسة التي نظمتها الوزارة على هامش فعاليات القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ في مقر الجناح المصري والتي جاءت بعنوان «الطريق من COP 27 إلى WUF 12 إلي AFRI Cities»، وشارك فيها جان بيير إمباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج السياسات والحوكمة والتشريعات الحضرية بمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، وأدارها الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد.

شارك في الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من ممثلي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة ومنظمة المدن الأفريقية.

تأثير التغير المناخي على أجندة التنمية الحضرية العالمية

وقال اللواء هشام آمنة إن الهدف من تلك الجلسة ربط هذا الزخم الخاص بأجندة تغير المناخ بفاعليتين على نفس الأهمية تنظمها مصر، وهي المنتدى الحضري العالمي WUF 12 في 2024، ومؤتمر المدن الأفريقية AFRI Cities في 2025.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه الفعاليات تترابط من منظور تأثير التغير المناخي على أجندة التنمية الحضرية العالمية وأهمية التأكد من دمج استراتيجيات وسياسات التكيف والتصدي لآثار التغيرات المناخية في السياسات والبرامج للتنمية الحضرية سواء على المستوى القُطري أو الإقليمي أو العالمي، مشيراً إلى أهمية بلورة السياسات والبرامج الحضرية التي تراعى تغير المناخ على مستوى المدن، ونود أن تكون الريادة للمدن الأفريقية من حيث أن التغيرات المناخية مقيدة للنمو والتطور وتمتلك المدن الأفريقية فرص هائلة لتواكب هذا النمو مع التوجه العالمي للتنمية المستدامة وأجندة تغير المناخ.

وضع الأطر التنظيمية والتنسيقية للعمل على دمج نتائج مؤتمر الأطراف

وأوضح وزير التنمية المحلية فإن هذه الجلسة تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية والتنسيقية للعمل على دمج نتائج مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بالأجندة التي بدأ إعدادها للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في دورته الثانية عشر في مصر في 2024 ومؤتمر المدن الأفريقية المنعقد في دورته المقبلة.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن ما يجمع تنظيم وزارة التنمية المحلية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي ومؤتمر المدن الأفريقية ومشاركتها في مؤتمر الأطراف للمناخ هو تواصل العالم وانتباه الحكومة المصرية إلى أهمية العمل على المستوى المحلي في هذه القضايا بشكل متكامل ومنها التصدي لتغير المناخ والتنمية الحضرية المستدامة وإدارة وحوكمة المدن.

وأضاف اللواء هشام آمنة : ندعو الجميع بعد خروج توصيات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ أن يلتزم العالم والدول المتقدمة والصناعية بتنفيذ ما جاء في التوصيات لمساعدة الدول الأفريقية والدول النامية وأن تكون قضية المناخ على رأس أولويات العمل الإقليمي والدولي خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل وجود مخاطر تهدد وجود بعض الدول بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية.