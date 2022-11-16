«التنمية المحلية» تعمّم أدلة تصميمات مواقف الأجرة في المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اعتماد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعميم الأدلة التصميمة للإدارة المحلية للمواقف بالمحافظات، والتي أعدّها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، اتساقا مع خطة وزارة التنمية المحلية للقضاء على فوضى المواقف العشوائية، واستعادة المظهر الحضاري في شوارع وميادين مختلف محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنظيم مواقف السيارات للقضاء على المواقف العشوائية في الشوارع وتسهيل الحركة المرورية وسير المواطنين.

أهداف الأدلة التصميمة للإدارة المحلية

وأكد وزير التنمية المحلية، أنّ الأدلة التصميمية للإدارة المحلية للمواقف في المحافظات وآليات تطبيقها، تهدف إلى وضع خطوط إرشادية تمكن الإدارة المحلية من تأدية أعمالها فيما يخص تخطيط وتصميم وتنفيذ المواقف على مستوى القري والمدن، والوصول إلى نموذج مقترح لتقييم مدى استيفاء المواقف القائمة للمعايير التخطيطية والتصميمية، بما يساعد متخذي القرار على تحديد مدى جدوى تطويرها في مكانها أو نقلها إلى مكان آخر، وكذا إنشاء مواقف جديدة لتلبية احتياجات المواطنين والوصول إلى الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى استفادة لتحقيق تنمية بالمجتمعات العمرانية القائمة والجديدة.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، أنّ مخرجات الدليل الرئيسية تتضمن خطة عمل للتعامل مع إنشاء المواقف الجديدة والقائمة، بما يمكن الإدارة المحلية من تصميم المواقف سواء المحلية أو الاقليمية، وكذلك خطة عمل للتعامل مع المواقف القائمة سواء المخططة أو العشوائية.

تقييم أوضاع مواقف المحافظات

وأشار الهلباوي إلى أنّ الدليل يقدم استبيانا للوضع الراهن لمساعدة العاملين في الإدارات الهندسية بالمحافظات على تقييم الوضع الراهن للمواقف، واتخاذ القرار المناسب سواء بإعادة التخطيط بالكامل في نفس المكان أو نقل الموقف إلي مكان آخر، أو التدخل المحدود في تطوير الموقف من حيث إضافة بعض الخدمات أو تنظيم الموقف.

يذكر أنّ إطلاق وتعميم الدليل التصميمي للإدارة المحلية للمواقف، يأتي ضمن مجموعة من الأدلة التي أعدّها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لدعم الإدارة المحلية بالأساليب والمنهجيات التي تمكنها من تبني نهج التنمية المحلية المتكاملة وتعزيز قدراتها على تصميم وتنفيذ الخدمات المحلية التي تتطلب التخطيط الحضري، ومدخلات التصميم مثل محطات النقل والأسواق/ السويقات المحلية، وغيرها من المباني أو المرافق للخدمات المحلية.