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الأمين العام للأمم المتحدة: أدعم تماما الرئاسة المصرية في تحقيق النتائج الإيجابية لـ COP27

كتب:

محمد عزالدين
06:02 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
أمين عام الأمم المتحدة

أمين عام الأمم المتحدة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يدعم تماما الرئاسة المصرية في تحقيق النجاح والنتائج الإيجابية لـ COO27، وفيما يتعلق بالاجتماعات التي عقدت في باريس.

وأضاف «جوتيريش»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري رئيس قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، أن المؤتمر على وشك الانتهاء في خلال 24 ساعة والأطراف مازالت منقسمة حول العديد من القضايا الأساسية، وأصبح من الواضح في الأوقات الأخيرة أن هناك مشكلة في قضية الثقة بين الشمال والجنوب وبين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة ولكن ليس هناك وقت لذلك.

واشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تصرف سريع ويجب استغلال هذه اللحظة، وهذا هو التحدي الأكبر الذي تواجهه البشرية، والعالم يشاهد رسالة بسيطة لنا جميعا، فلنقف وننفذ، ويجب أن يكون هناك عمل مناخي فعال، يحتاجه الشعوب والعالم.

وأشار إلى أن الانبعاثات العالمية وصلت لمعايير غير مسبوقة لم تحدث من قبل، وأيضا هناك ما نحتاج أن نقوم به أن يكون لدينا الموارد للقيام بهذا العمل.

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