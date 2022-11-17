محافظ جنوب سيناء: مصر حققت مكاسب عديدة من قمة المناخ «COP 27»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مصر حققت العديد من المكاسب باستضافتها مؤتمر المناخ COP 27، إذ أن كل المبادرات المصرية التي أطلقت خلال القمة وكل الفعاليات والنقاشات والنماذج التي قدمت جرى إذاعتها بالمحطات العالمية، مشيرًا إلى أن القمة حققت لمصر دعاية كبيرة بالخارج، وأن ضيوف القمة بعضهم لديه شعبية كبيرة، ويجرى تسويق مدينة شرم الشيخ من خلالهم.

الفنانة العالمية فرح الديبي أبدت بسعادتها بشرم الشيخ

وأضاف «فودة» في حوار على هامش مؤتمر المناخ COP 27 مذاع على فضائية «النيل للأخبار» أن المحافظة اهتمت بزيارة مطربة الأوبرا العالمية ذات الأصول المصرية الفنانة فرح الديباني، إذ نظمت برنامج سياحي لها زارت من خلاله مسجد الصحابة وكنيسة السمائيين ومتحف شرم الشيخ، وأبدت سعادتها جدًا بالزيارة، منوهًا باستهداف المحافظة التسويق من خلالها للسياحة بمصر كونها تعيش في فرنسا، ولها العديد من المتابعين على مستوى العالم.

مطالب بمد فعاليات COP 27 لـ الأحد المقبل

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن هناك توقعات بمد الفعاليات ليوم أو أكثر نظرًا لزخم الفعاليات والجلسات الموجودة بقائمة الانتظار، مشيرًا إلى أن هناك مطالب لمد مؤتمر المناخ COP 27 ليوم الأحد المقبل، مشيدًا بالجهود وبالفعاليات الكبيرة التي نظمها المؤتمر على مدار 12 يوما، باستضافته لأكثر من 40 ألف مشارك من مختلف جنسيات العالم.