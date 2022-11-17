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الأمين العام للأمم المتحدة: العالم يغرق ويحترق ويجب الوصول لاتفاق عاجل

كتب:

محمد أيمن سالم
06:22 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
الأمين العام للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن الانبعاثات العالمية وصلت لمعايير لم تحدث من قبل، ونحتاج أن يكون لدينا الموارد الكافية لمواجهة التغيرات المناخية، ويجب على الأطراف أن تعمل وفقا للطريقة المثلى لبناء الثقة من خلال اتفاق حول قضية الخسارة والضرر والدعم المالي للدول النامية.

أنطونيو جوتيريش: تكلفة الخسائر والأضرار فادحة

وأوضح «جوتيريش» خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع السفير سامح شكري على هامش فعاليات قمة المناخ نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الحديث عن تمويل قضايا الخسائر والأضرار انتهي ونحتاج إلى أفعال، فالجميع يعرف أن تكلفة الخسائر والأضرار فادحة، والعالم يغرق ويحترق أمام أعيننا، ويجب على كل الأطراف الجلوس من أجل الاتفاق بشكل عاجل يعكس الحالة الطارئة التي تشهدها العديد من الدول النامية.

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